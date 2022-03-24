На Чернігівщині сили спротиву знищили два “Тигри” і танк окупантів

Фото: пресслужба Оперативного командування "Північ"

У Чернігівській області сили спротиву знищили два російських багатоцільових бронеавтомобілів “Тигр”, танк і “КамАЗ”.

Про це вдень у четвер, 24 березня, інформує пресслужба Оперативного командування “Північ”.

“Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи! Отже, сьогодні десь в лісах Чернігівщини «загубилися» не менше ніж два «Тигри», танк та «КамАЗ» орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать”, – йдеться в повідомленні.

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