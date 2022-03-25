“Не така вже й броньована”: сили спротиву на Чернігівщині розбили колону загарбників. ФОТО

У Чернігівській області сили спротиву знищили ще одну колону техніки російських окупантів.
Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба Оперативного командування “Північ”.
“Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога.
Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі”, – йдеться в повідомленні.
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