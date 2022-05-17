У Сенаті США пройшов процедурне голосування пакет допомоги Україні на $40 млрд

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Пакет допомоги США для України обсягом 40 мільярдів доларів пройшов процедурне голосування у Сенаті, засвідчуючи широку підтримку з боку обох партій.

Про це в вівторок, 17 травня, повідомило агентство Bloomberg.

Процедурне голосування встановлює проходження проєкту вже у середу 18 травня, якщо усі сенатори погоджуються призупинити стандартні правила дебатів. Це означає, що документ – якщо він у процесі не зазнає поправок – далі передають на підпис президенту.

Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентуккі. Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер і лідер республіканців Мітч Макконелл виступили з рідкісною спільною пропозицією винести на голосування поправку, яку той вимагав. Проте сенатор наполягав, що її треба вписати безпосередньо у текст проєкту.

“Перешкода з його боку не завадить тому, щоб допомога для України пройшла через Сенат. Так чи інакше ми це зробимо і надішлемо чіткий сигнал Україні і світу про те, що Америка стоїть на боці демократії і протистоїть глибоко аморальній насильницькій кампанії Путіна”, – заявив Шумер.

Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти, зазначає “Європейська правда”.

Що передбачає цей пакет допомоги

Документ передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон – на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.

Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива.

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