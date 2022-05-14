Зеленський закликав сенаторів США визнати Росію спонсором тероризму

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом та закликав США офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму.
Про це інформує пресслужба президента в суботу, 14 травня.
“Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму”, – сказав Зеленський.
Президент також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений із 33 млрд дол. до 39,6 млрд дол. США.
Зеленський зазначив, що сьогодні Україна захищає не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.
“Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни”, – сказав Зеленський.
Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію, наголосив на ухваленні Конгресом законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю. Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.
“Президент назвав визначною подією для нашої країни набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Адже посилення оборонної та фінансової підтримки нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії”, – ідеться в повідомленні.
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