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Зеленський закликав сенаторів США визнати Росію спонсором тероризму

14/05/2022 15:44

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом та закликав США офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Про це інформує пресслужба президента в суботу, 14 травня.

“Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму”, – сказав Зеленський.

Президент також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений із 33 млрд дол. до 39,6 млрд дол. США.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна захищає не лише свою державу, а й демократичні цінності та свободи, право народів вільно обирати власне майбутнє.

“Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни”, – сказав Зеленський.

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію, наголосив на ухваленні Конгресом законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.  Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

“Президент назвав визначною подією для нашої країни набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Адже посилення оборонної та фінансової підтримки нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії”, – ідеться в повідомленні.

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Україна

Зеленський закликав сенаторів США визнати Росію спонсором тероризму

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом та закликав США офіційно...

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