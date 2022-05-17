У Києві прощаються з Леонідом Кравчуком

Фото: "Українська правда"

У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

Про це вранці в вівторок, 17 травня, поінформувала “Українська правда”.

Церемонія прощання проходить в Українському домі, розташованому на Європейській площі у центрі столиці.

На центральному вході труну з тілом першого президента України зустрічали міський голова Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, ексспікер парламенту Олександр Мороз та нардеп Григорій Суркіс та президент “Динамо” Ігор Суркіс.

Прощання почалося об 11:00.

Згодом віддати останню шану Леоніду Кравчуку приходили міністр оборони Олексій Резніков, чинний президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Також попрощатися з першим президентом України прибули другий, третій та п’ятий президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Політика поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня у німецькому Мюнхені.

Читайте також:

Зеленський доручив заснувати премію імені Кравчука