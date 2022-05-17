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У Києві прощаються з Леонідом Кравчуком

17/05/2022 13:21

У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

Про це вранці в вівторок, 17 травня, поінформувала “Українська правда”.

Церемонія прощання проходить в Українському домі, розташованому на Європейській площі у центрі столиці.

На центральному вході труну з тілом першого президента України зустрічали міський голова Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, ексспікер парламенту Олександр Мороз та нардеп Григорій Суркіс та президент “Динамо” Ігор Суркіс.

Фото: “Українська правда”

Прощання почалося об 11:00.

Згодом віддати останню шану Леоніду Кравчуку приходили міністр оборони Олексій Резніков, чинний президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Фото: “Українська правда”

Також попрощатися з першим президентом України прибули другий, третій та п’ятий президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Політика поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня у німецькому Мюнхені.

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Україна

У Києві прощаються з Леонідом Кравчуком

У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Про це вранці в вівторок, 17 травня, поінформувала “Українська правда”. Церемонія прощання проходить в Українському домі, розташованому на Європейській площі...

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