Зеленський доручив заснувати премію імені Кравчука

Президент Володимир Зеленський видав указ про вшанування пам’яті першого президента України Леоніда Кравчука.
Про це в середу, 11 травня, інформує пресслужба глави держави.
Указом №330/2022 Зеленський також доручив заснувати премію імені Кравчука – іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління.
Глава держави теж доручив розробити та затвердити план заходів щодо увічнення пам’яті Кравчука.
Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня.
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