Під Макаровом на Київщині знайшли ще одне масове захоронення

Біля смт Макаріа Бучанського району на Київщині правоохоронці виявили тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних осіб.

Про це ввечері в понеділок, 16 травня, повідомила пресслужба поліції.

“Дві особи були вбиті в голову, одна особа – в живіт.

На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані.

Інші дві людини не встановлені зараз, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, при яких обставинах вони зникли на території України”, – сказав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.

Поряд виявили розтяжку із гранатою “Ф-1”, яку залишили окупанти.

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Встановлено, що громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв’язок. На Батьківщині у 49-річного іноземця залишались дружина і брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії.

У період окупації чоловік вийшов за дровами і не повернувся. Як виявилось, солдати Російської Федерації роздягнули чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

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