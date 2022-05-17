Обстріл Бахмута: зруйновано багатоповерхівку, є загиблий, поранено дитину

Російські окупанти здійснили ракетний удар по житловому будинку в Бахмуті, зруйнувавши його з 1 по 5 поверх. З-під завалів рятівники дістали загиблого та тяжкопоранену 9-річну дівчинку.
Про це у вівторок, 17 травня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“Ракетний удар, якого завдали росіяни, зруйнував конструкції будинку з п’ятого по перший поверх. Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали”, – розповів він.
За словами Кириленка, не виключено, що під завалами можуть бути і інші люди.
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