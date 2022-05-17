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Кремль показово карає командирів російських військ за поразки в Україні, – ГУР

17/05/2022 13:00

За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ.

Про це в вівторок, 17 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зазначається, що за час російсько-української війни жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені президентом РФ Володимиром Путіним у промові 23 лютого, окупаційним військам виконати не вдалося.

“Непереможна та легендарна” армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти.

Щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в “кращих сталінських традиціях””, – йдеться у повідомленні.

Так, за “героїчну втрату” гордості ЧФ РФ ракетного крейсера “Москва” був відсторонений від посади та заарештований командувач чорноморського флоту віцеадмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука.

За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією ЗС РФ.

З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя.

“Всупереч наказу вищого керівництва” генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.

У зв’язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Зокрема, усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

“Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення”, – додають в ГУР.

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