ГУР здобула підтвердження масштабних втрат в Україні 1-ї танкової армії РФ. ФОТО

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло документальні підтвердження масштабних втрат живої сили і техніки 1-ї танкової армії збройних сил Російської Федерації в Україні.

Про це пресслужба відомства інформує в понеділок, 16 травня.

Вивчення та аналіз документів дозволили встановити перелік підрозділів, які беруть участь у вторгненні в Україну, військові звання та прізвища загарбників, які під час бойових дій загинули, зникли безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

Станом на 15 березня загальні втрати 1-ї танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 і поранили 209 загарбників.

“Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти, 96 загарбників зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон”, – додали у ГУР.

Водночас захисники України знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії.

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