Путін анонсував серію спільних військових навчань ОДКБ

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що на осінь 2022 року заплановано цілу серію спільних військових навчань Організації договору про колективну безпеку.

Про це вдень у понеділок 16 травня, інформує “РИА Новости”.

За словами очільника Кремля, кількість військових навчань збільшуватиметься.

Путін заявив, що країни займатимуться “питаннями оснащення колективних сил ОДКБ сучасним озброєнням, підвищенням оперативної сумісності їхніх військових контингентів, а також покращенням злагодженості спільних дій військових структур”.

Восени, наголосив президент Росії, спільні навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.

Нагадаємо, станом на кінець квітня, за даними української розвідки, країни-члени Організації договору колективної безпеки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Поки що всі країни ОДКБ, крім Росії та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Росією Криму та “незалежність” так званих “ДНР” і “ЛНР”.

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