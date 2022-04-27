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Країни ОДКБ не хочуть воювати проти України, – розвідка

27/04/2022 15:23

Країни-члени Організації договору колективної безпеки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує пресслужба Головного управління МОУ.

“Попри наполягання РФ, учасники ОДКБ не хочуть ухвалювати рішення щодо проведення “миротворчих операцій” поза межами своїх країн. В тому числі на території так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Натомість члени ОДКБ можуть розглянути можливість обмеженого розгортання національних контингентів на території РФ або Білорусі. Але тільки після офіційної заяви щодо нападу України на їхню територію”, – йдеться в повідомленні.

Організація договору колективної безпеки – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

15 квітня міністр оборони Казахстану Руслан Жаксиликов заявив, що Казахстан не отримував запит щодо направлення на територію України національних військ.

Він підтвердив, що під час останнього засідання військового комітету ОДКБ питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

За даними української розвідки, зараз усі країни-учасники ОДКБ, крім Росії та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення в Україну.

Також жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Як відомо, Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їх запитом. Україна не є членом ОДКБ.

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