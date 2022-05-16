ОСи на Донбасі знизили ЗРК “Тор” і літак Су-25 росіян

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За добу 16 травня українські війська з угруповання ООС на Донбасі знищили майже 30 одиниць бойової техніки росіян, зокрема штурмовик Су-25 та ЗРК “Тор”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, оприлюдненому близько 21:40.

Згідно з цим повідомленням, українські захисники й захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил у понеділок відбили 11 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 1 зенітний ракетний комплекс «Тор»;

• 5 танків;

• 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ);

• 12 одиниць бойової броньованої техніки;

• 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 ворожий літак Су-25 та 3 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”.

“Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина)”, – розповіли також у пресцентрі ОС.

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