Home / Війна / Дружини та матері захисників Маріуполя звернулися до Ердогана та Сі Цзіньпіна

Дружини та матері захисників Маріуполя звернулися до Ердогана та Сі Цзіньпіна

16/05/2022 15:30

Дружини та матері українських військових, які обороняють Маріуполь від російських окупантів, закликають президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробити все можливе для того, щоб допомогти їхнім чоловікам та синам, які перебувають на території металургійного комбінату “Азовсталь” в оточеному Маріуполі.

Своє проханнязаклик вони висловили у понеділок, 16 травня, під час пресконференції у Стамбулі.

“Кільце навколо “Азовсталі” стислося. Далі тягнути не можна. Ми покладаємо наше останнє сподівання і віримо в те, що об’єднавши зусилля Туреччини, в особі президента Ердогана, Китаю, в особі його лідера Сі Цзіньпіна, та самого Господа Бога, можна допомогти врятувати” Азовсталь” та людей, які там перебувають за межею життя та смерті. Вони перебувають у пеклі. Їм щодня завдають нових ран”, – сказала дружина одного з бійців полку “Азов” під час пресконференції, її цитує “Інтерфакс”.

За її словами, захисники Маріуполя не мають медикаментів, яких вони гостро потребують через велику кількість поранень.

“Шановний пане Ердогане! Допоможіть, благаємо вас. Об’єднайте зусилля, зверніться до Сі Цзіньпіна і разом із Господом Богом зробіть це – врятуйте “Азовсталь”. Станьте носіями миру, допоможіть. Адже цей вчинок гідний Нобелівської премії миру”, – підсумувала вона.

Читайте також:
На “Азовсталі” загинули вже 15 молодих жінок

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Єврокомісія готує висновок для Європейської ради за заявкою України до ЄС

Євросоюз отримав усі відповіді України на запитання Унії, наразі Європейська Комісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України до Союзу. Про це в понеділок, 16 травня, повідомив єврокомісар...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse