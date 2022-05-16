На “Азовсталі” загинули вже 15 молодих жінок з числа військових, медичних працівників.
Про це в понеділок, 16 травня, повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
“На Азовсталі вже загинуло 15 молодих жінок – військових, медичних працівників. Це трагедія для всього українського народу. Це кращі з нас, справжні герої. Ми маємо зробити все для їх порятунку. У минулу суботу депутати Маріупольської міської ради звернулися до МЗС України з проханням задіяти всі міжнародні інструменти для порятунку українських захисників та проведення операції extraction. Будемо боротися за життя наших військових, як і вони борються за наше місто“, – цитує мера його пресслужба.
У міськраді також показали відео, як зараз виглядає ситуація на Азовсталі – окупанти продовжують скидати надважкі бомби.
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