Наші трофеї: топ-10 зразків бойової техніки РФ, які захопила Україна

Трофейний російський танк Т-80 на озброєнні 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр". Фото: пресслужба 93 омбр

автор: Михайло Жирохов

військовий історик, журналіст, експерт

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила величезну кількість бойової техніки.

Більшість із цих машин була просто кинута при спробі “бліцкригу” на Київ на дорогах Сумської, Чернігівської та Київської областей через технічні проблеми або відсутність пального. На той момент для російських військ це не було великою проблемою, адже вважалося, що ці території все одно контролюватимуть ЗС РФ, тож покинуту техніку можна буде евакуювати на ремонтні бази.

Проте росіяни недооцінили готовність нашої армії та народу воювати за свою землю. Російська техніка була або спалена місцевими жителями, або затрофеєна ЗСУ чи іншими підрозділами Сил оборони України.

Чимало з цих машин уже воюють проти колишніх господарів – адже здебільшого це хоч і модернізовані, але радянські зразки, досвід експлуатації яких наші армійці мають.

Про найцікавіші трофеї й хотілося б розповісти.

1. Основний бойовий танк Т-72Б3 зразка 2016 року (Т-72Б3М)

Захоплено: 46

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: 2016

Всього на озброєнні в ЗС РФ: 520 (2021 рік)

Російська назва: Т-72Б3 обр. 2016

Особливості: чергова модернізація радянського Т-72 отримала новий двигун В-92С2Ф потужністю 1130 кінських сил, що майже на 300 “коней” більше, ніж у Т-72Б3.

Танк оснастили новою 125-мм гарматою 2А46М-5-01 із покращеною балістикою та ресурсом, а також новим зенітним кулеметом 6П50 “Корд”, прицілами “Сосна-У” та 1А40-4, цифровим балістичним обчислювачем та панорамним тепловізійним прицілом командира машини.

Також у порівнянні з Т-72Б3 було посилено захист танка: на нього встановили ґратчасті екрани, що захищають від кумулятивних боєприпасів, та динамічний захист “Релікт”.

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2. Основний бойовий танк Т-80УЕ-1

Захоплено: 4

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: 2005

Усього на озброєнні в ЗС РФ: близько 100

Особливості: модернізація танка Т-80БВ, на який встановлено бойове відділення танка Т-80УД, газотурбінний двигун ГТД-1250 потужністю 1250 к.с. та вбудований динамічний захист “Контакт-5”.

3. Основний бойовий танк Т-80БВМ

Захоплено: 14

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: 2018

Усього на озброєнні в ЗС РФ: приблизно 80

Особливості: варіант модернізації танка Т-80БВ з установкою доопрацьованого газотурбінного двигуна ГТД-1250, багатоканального прицілу навідника “Сосна-У”, ​​125-мм гармати 2А46М-4, стабілізатора озброєння 2Е58 і приладу спостереження механіка-водія ТВН-5.

Механізм заряджання доопрацьований під розміщення бронебійних боєприпасів зі збідненим ураном (3БМ59 “Свинец-1” і 3БМ60 “Свинец-2”).

Для захисту від вогню противника машина оснащена протикумулятивними гратчастими екранами та комплексом модульного динамічного захисту “Релікт”.

4. Багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничному ходу “Витязь” ДТ-30

Захоплено: 2

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: невідомо

Усього на озброєнні ЗС РФ: невідомо

Особливості: завдяки широким тракам такі всюдиходи використовуються російськими військами у складних екологічних регіонах – на Крайній Півночі, у Сибіру, ​​на Далекому Сході, передусім на ґрунтах із низькою несучою здатністю, як-то болото, снігова цілина, бездоріжжя. Можливе призначення – для транспортування боєприпасів, обладнання та ін.

Через низький тиск на ґрунт транспортний засіб ДТ-30 теоретично захищений від певних типів протитанкових мін.

Сенс використання в Україні не зрозумілий.

5. Бойова машина десанту БМД-4М “Садівниця”

Захоплено: 11

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: 2016

Всього на озброєнні в ЗС РФ: 182 (станом на лютий 2018 року)

Російська назва: БМД-4М “Садовница”

Особливості: модернізований варіант на 80% уніфікований за вузлами та агрегатами з БМП-3. Оснащена бойовим модулем “Бахча-У”.

6. Десантований плаваючий бронетранспортер БТР-МД “Мушля”

Захоплено: 7

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: 2016

Всього на озброєнні в ЗС РФ: не більше 200 (на лютий 2022)

Російська назва: БТР-МД “Ракушка”

Особливості: створений на базі бойової машини повітряного десанту БМД-4 – башту зняли, а корпус збільшили.

БТР повністю амфібійний, і його можна скидати з транспортного літака парашутом.

На “Ракушку” встановлений дизельний двигун 2В-06-2 з турбонаддувом потужністю 450 к.с.

Захист дуже легкий через обмеження ваги. Корпус БТР-МД зварений з броні з алюмінієвого сплаву, яка забезпечує захист лише від вогню стрілецької зброї та осколків.

Озброєний дистанційно керованим кулеметом калібру 7,62 мм для самооборони.

Вантажопідйомність автомобіля становить 2000 кг, що дозволяє перевозити 13 повністю озброєних військовослужбовців.

7. Санітарний бронеавтомобіль K-53949 “Лінза”

Захоплено: 3

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: 2021

Всього на озброєнні в ЗС РФ: контракт на 56 одиниць, не більше 16 станом на лютий 2022 року

Особливості: медична версія КамАЗ-53949 “Тайфун-К” класу 4×4, яка може перевозити до 10 поранених солдатів.

Після захоплення трофею як мінімум одна така машина доозброєна і нині використовується Збройними силами України як бронеавтомобіль.

8. Модуль розвідки та управління (МРУ-Б) 9С932-1 з комплекту засобів автоматизації ППО 9С932-1 “Барнаул-Т”

Захоплено: 5

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: раніше 2015

Всього на озброєнні в ЗС РФ: невідомо

Особливості: “Барнаул-Т” складається з декількох компонентів, в том числі й на базі легкого транспортера МТ-ЛБу. Загалом комплекс здійснює розвідку повітряних цілей та прийом інформації від сполучених систем виявлення, видає дані про траєкторію цілей, формує сценарій дій зенітних підрозділів та здійснює розподіл цілей на кожному рівні управління з урахуванням можливостей конкретних підрозділів, їхньої позиції, боєготовності, стану боєкомплекту тощо.

Під час війни в Україні росіяни найчастіше використовують 9С932-1 разом із ЗРК “Тор-М1”.

9. Комплекс радіоелектронної розвідки “Торн-МДМ”

Захоплено: 1

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: невідомо (станом на 2015 рік проходив випробування під час війни на Донбасі)

Всього на озброєнні в ЗС РФ: невідомо

Особливості: комплекс змонтований на шасі вантажівки КамАЗ-4310 (6х6) із кузовом-фургоном. Спеціалізація даного комплексу полягає в пошуку сигналів у КХ- та УКХ-діапазонах, а також пеленгації й визначенні місця розташування. Дальність в УКХ-діапазоні становить 30 км, а КХ досягає 70 км.

10. 120-мм самохідна артилерійська установка 2С34 “Хоста”

Захоплено: 2

Рік прийняття на озброєння ЗС РФ: 2008

Всього на озброєнні в ЗС РФ: більше 49 (станом на січень 2016 року)

Особливості: модернізація самохідної гаубиці 2С1 “Гвоздика” з установкою 120-мм напівавтоматичної нарізної гармати-міномета 2А80-1 (аналогічна встановлюється на “Нона-К”).

Гармата здатна стріляти всіма видами 120-мм снарядів на дальність 13 км.

Одна САУ захоплена на Сумщині, друга на Чернігівщині.

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