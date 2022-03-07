Українські трактори vs російські танки. Мотивуюче відео

Українські фермери продовжують збирати “врожай” ворожих танків – у господарстві все згодиться!

Міноборони звітує: українці захопили за 8 днів війни більше трофейної техніки, ніж за 8 років збройного протистояння з Росією.

Український трактор тягне російський танк – такі мурали почали з’являтися і за кордоном.

За знищення техніки ворога українці можуть ще й заробити. Так, міський голова Чернігова встановив винагороди: за БТР – 150 тис. грн, БМП – 200 тис. грн, за танк – 250 тис. грн.

Держава заохочує українців поповнювати “сімейний бюджет” новими танками. Навіть декларувати трофейну техніку ворога не потрібно – про це офіційно повідомляє НАЗК.

Тож хазяйновиті українці пішли ще далі – вони намагаються збути російські танки… на сайтах із продажу авто.

За один такий просять 500 доларів США. Або ж обмін на “Ланос”

Тож патріотична акція триває: позбудься окупанта – отримай танк у подарунок!

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