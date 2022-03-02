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Військові 128 огшбр захопили трофеї – танки, БТР і вантажівки. ФОТО

02/03/2022 15:48

За одну добу на фронті воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади знищила близько 40 окупантів, три російські БТР і два “Урали”.

Про це вдень у середу, 2 березня, інформує Суспільне з посиланням на пресслужбу 128 огшбр.

Також українські військові здобули трофеї – техніку окупантів, взяли у полон двох росіян.

За словами керівника пресслужби Закарпатської бригади Ярослава Галаса, за минулу добу бійці 128-ї огшбр відбили спроби прориву і успішно контратакували.

“У результаті – бійці знищили близько чотирьох десятків окупантів, два “Урали” й три ворожі БТР. Ще кілька одиниць техніки, а саме: БТЛБ (багатоцільовий транспортер) і дві вантажівки КамАЗ, росіяни покинули на полі бою неушкодженими”, – сказав він.

Ярослав Галас додав: також бійці 128-ї бригади взяли у полон двох контрактників з Ленінградської області РФ.

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Фото: пресслужба 128 огшбр

“За словами полонених, їхній підрозділ направляли на навчання в Ростовську область. Про війну в Україні ніхто з командування їх не повідомляв”, – розповів керівник пресслужби бригади.

Також бійці 128-ї огшбр у зоні бойових дій захопили трофеї. Серед них — амуніція, бронежилети, каски, засоби зв’язку (рації, радіостанції), особисті документи громадян РФ (паспорти, військові посвідчення).

“З вилучених документів видно, що з росіянами пліч-о-пліч воюють і так звані “Л/ДНР”. У деяких із них є посвідчення армій “Л/ДНР” та водійські права українського зразка”, – зазначив Ярослав Галас.

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