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Воїни ССО знищили польовий склад боєкомплекту окупантів. ВІДЕО

14/05/2022 11:30

Українські спецпризначенці на одному з напрямків фронту знищили ворожий польовий склад.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в п’ятницю, 13 травня.

“Днями в одному з районів виконання завдань наша група виявила польовий склад боєкомплекту російських окупантів. Під час спостереження за об’єктом було встановлено наявність значних запасів ворожих боєприпасів, зокрема, снарядів до танків та артилерійських систем різного калібру. Перебуваючи на невеликій відстані від цілі, воїни ССО навели на неї артилерію та корегували її вогонь до знищення об’єкту”, – йдеться в повідомленні.

“Дякуємо за вдалий трек до відео “Маленька нічна серенада” його автору Вольфгангу Амадею Моцарту”, – додала пресслужба ССО.

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