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“Заходило 100 морпіхів, вийшло 50. Який довбо*об сюди поїде?”: рашист розповів, як окупанти “зачищають” українські села

13/05/2022 13:40

У новому перехопленні окупант розповідає дружині, як російські військові “зачищають” українські населені пункти – із сотні морпіхів Збройних сил РФ з одного села вийшла лише половина.

Про це в п’ятницю, 12 травня, інформує Головне управління розвідки МОУ.

Дружина пропонує чоловіку “впасти з танка”, щоб отримати травму. Вона впевнена, що іншого виходу немає – ротації не буде, бо “всі відмовляються”.

Окупанти схиляється до думки, що все ж краще “отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники”.

Далі він розповідає історію “зачистки” окупованого населеного пункту: “Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А цих “ополченців” було 80, вийшло – 20.

А комбат-*банат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких”.

Зважаючи на великі втрати, жахливі умови та відсутність мотивації окупант запитує: “Ну, який довбо*об сюди поїде?”.

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