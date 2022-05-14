“Потрібна кожна людина”: Мінкульт відповів на заяву медіаспільноти щодо ведучих проросійських каналів у нацмарафоні

Міністерство культури та інформаційної політики офіційно відповіло на заяву, в якій медійники закликали відсторонити від ефіру національного марафону ведучих, які раніше поширювали проросійську пропаганду.

Про це в п’ятницю, 13 травня, повідомила пресслужба відомства.

Йшлося про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець та Анастасію Даугуле.

“У відповідь на заяву окремої частини журналістської спільноти щодо санкцій у вигляді відсторонення від ефірів журналістів, які до війни працювали на каналах, що належать Віктору Медведчуку, Міністерство культури та інформаційної політики України висловлює свою наступну позицію. В МКІП викликає занепокоєння те, що в ці критичні часи для України інформаційний простір країни заповнюється конфліктами всередині суспільства”, – йдеться у заяві міністерства.

“24 лютого великі медіагрупи звернулись до МКІП та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою об’єднатися та створити єдиний інформаційний фронт для боротьби з російською пропагандою. Однак, як бачимо, наш вдалий супротив та фактично перемога у інформаційній війні з Росією говорить про те, що ідея та реалізація були досить вдалими. Це стало можливим завдяки зусиллям всіх редакторів, журналістів, ведучих, що наразі 24/7 працюють вже третій місяць єдиним фронтом.

У МКІП немає жодних ілюзій щодо внеску каналів Медведчука у теперішню війну з Росією. Водночас ми глибоко переконані, що сьогодні не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів всередині країни та професійної журналістської спільноти. Сьогодні важливим є те, хто залишився, перейшов на сторону України та кожен день доводить свою позицію своєю сумлінною цілодобовою працею. Сьогодні нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті для відстоювання нашої державності та перемоги над російськими загарбниками. Тому вбачаємо доцільним саме зараз, під час війни, в першу чергу звертати увагу на позицію, яку прийняли зазначені у списку ведучі”, – заявили в МКІП.

Зазначається, що міністерство “не може, з огляду на свої повноваження, та не вважає доцільним втручатись у кадрову політику каналів та медіагруп”, і закликали “виступати єдиним фронтом та не розпалювати ворожнечу всередині країни”.

“Ось така вибіркова миролюбність. «Спеціалісти», які роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, потрібні. А спеціалісти з “Прямого”, “Еспресо” і “5 каналу”, які зникли з ефірного цифрового мовлення, не потрібні. І головне щодо сварок. Звісно, що зараз не варто конфліктувати. Але це працює інакше.

Під час війни суспільна напруга формується якраз там, де збита моральна навігація. Де є очевидна, обурлива несправедливість.

Конфлікт виникає там, де урівнюють людей, які відстоювали правду і дотримувались професійних стандартів, і російських колаборантів, зброєносців Медведчука & company.

Під час битви добра зі злом на передовій, рівняти добро зі злом в тилу – це гасити конфлікт бензином”, – написала в фейсбуці журналістка, ведуча Суспільного Мирослава Барчук.

Нагадаємо, 12 травня українські медійні організації та журналісти звернулись до президента України Володимира Зеленського і міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка з приводу участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах телемарафонів, які позиціонуються як національні.

Читайте також:

Кремлівські пропагандисти отримали вказівки перейти до нової інформаційної політики, – ГУР