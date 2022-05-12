Медіаспільнота закликає відсторонити від участі в національних марафонах проросійських ведучих

Українські журналісти та правозахисні організації закликають відсторонити від участі в національних телемарафонах та інших медійних марафонів, що називають себе “національними”, ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

Про це йдеться у зверненні до Президента України та міністра культури та інформаційної політики України щодо участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах національних марафонів “Єдині новини”, Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе “національними”, пише Інститут масової інформації.

Йдеться насамперед про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.

Як ідеться у зверненні, ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, “дискримінацію” російської мови, “громадянську війну” на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо.

“На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція”, – йдеться у зверненні.

Автори звернення закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.

“Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому”, – йдеться у зверненні.

Звернення відкрите для підписання, відправляйте свої ПІБ та приналежність до медіа чи організацій на пошту [email protected].

Текст звернення доступний за посиланням.

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