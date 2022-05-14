Київрада перейменувала арку Дружби народів та визначилася щодо ще 47 пам’яток

Київська міськрада 14 травня 2022

Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу.

Про це в суботу, 14 травня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У міській раді підтримали демонтаж 47 пам’ятних знаків, серед яких пам’ятники, меморіальні об’єкти, меморіальні дошки та їхні частини, що пов’язані з Російською Федерацією та колоніальною спадщиною окупаційних режимів, поінформували у пресслужбі КМР.

“Що стосується перейменувань, це – резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів Академії наук України, Інституту національної пам’яті та інших установ для завершення процесу найменувань”, – заявив мер Кличко.

“Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов’язані з Росією. Але нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим”, – додав міський голова.

Кличко зазначив, що рейтингове голосування щодо перейменувань столичних об’єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку “Київ цифровий”.

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