Київрада перейменувала арку Дружби народів та визначилася щодо ще 47 пам’яток

Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу.
Про це в суботу, 14 травня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У міській раді підтримали демонтаж 47 пам’ятних знаків, серед яких пам’ятники, меморіальні об’єкти, меморіальні дошки та їхні частини, що пов’язані з Російською Федерацією та колоніальною спадщиною окупаційних режимів, поінформували у пресслужбі КМР.
“Що стосується перейменувань, це – резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів Академії наук України, Інституту національної пам’яті та інших установ для завершення процесу найменувань”, – заявив мер Кличко.
“Сьогодні є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов’язані з Росією. Але нові назви мають жити десятки, а то й сотні років. Тому процес найменувань має бути швидким, проте обґрунтованим”, – додав міський голова.
Кличко зазначив, що рейтингове голосування щодо перейменувань столичних об’єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку “Київ цифровий”.
Читайте також:
У Києві демонтують скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу. Про це в суботу, 14 травня, повідомив мер Києва Віталій Кличко....
Зеленський закликав сенаторів США визнати Росію спонсором тероризму
Окупанти оприлюднили контакти наречених й дружин оборонців Маріуполя, – радник мера
В Україні випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями. Залужний схвалив
“Потрібна кожна людина”: Мінкульт відповів на заяву медіаспільноти щодо ведучих проросійських каналів у нацмарафоні
Звільнена Харківщина: як ми вивозили важкохворих із Циркунів після деокупації
Прокуратура повідомила про підозру Тетяні Поп – пособниці окупантів із Закарпаття
Військовий РФ зізнався матері, як розстріляв українського полоненого. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ
Окупанти звозять у Севастополь поранених і вбитих рашистів зі Зміїного, – ГУР
Окупанти оприлюднили контакти наречених й дружин оборонців Маріуполя, – радник мера
В Україні випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями. Залужний схвалив
Воїни ССО знищили польовий склад боєкомплекту окупантів. ВІДЕО
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02