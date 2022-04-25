У Києві демонтують скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів

Фото: Віталій Кличко/Facebook

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У Києві цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів, встановлену в 1982 році “на ознаменування возз’єднання України з Росією”.

Про це вдень у понеділок, 25 квітня, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

“Своє ставлення до України Росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. Вісім метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва”, – написав Кличко.

Він додав, що другу скульптурну композицію – із червоного граніту – теж згодом розберуть.

Але на це потрібно більше часу, тому поки що її закриють опоряджувальними матеріалами. Місце можна буде використовувати як простір для експозицій.

Саму ж Арку дружби народів планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора.

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