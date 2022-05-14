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Понад 27 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат ворога

14/05/2022 09:54

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 14 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 13 танків, 34 бронемашини, 1 гелікоптера, тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 27 200 (+300),
  • танків ‒ 1 218 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 2 934 (+34),
  • артилерійських систем – 548 (+6),
  • РСЗВ – 195 (+2),
  • засобів ППО – 88 (+1),
  • літаків – 200,
  • гелікоптерів – 163 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),
  • крилатих ракет – 95,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 059 (+17),
  • кораблів/катерів – 13,
  • спеціальної техніки – 42 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 13 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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