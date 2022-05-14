Понад 27 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат ворога

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 14 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 13 танків, 34 бронемашини, 1 гелікоптера, тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 27 200 (+300),

танків ‒ 1 218 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 2 934 (+34),

артилерійських систем – 548 (+6),

РСЗВ – 195 (+2),

засобів ППО – 88 (+1),

літаків – 200,

гелікоптерів – 163 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),

крилатих ракет – 95,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 059 (+17),

кораблів/катерів – 13,

спеціальної техніки – 42 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 13 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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