Уже 200 літаків: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину 13 травня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 250 військовослужбовців противника, 10 танків, 27 бронемашин, 1 гелікоптера, 1 літака тощо.
Таким чином число уражених літаків росіян сягнуло двохсот.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 12 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
Читайте також:
Військові показали стрільби з пускової установки для ракет Brimstone. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!