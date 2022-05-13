Уже 200 літаків: Генштаб оновив статистику втрат ворога

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину 13 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 250 військовослужбовців противника, 10 танків, 27 бронемашин, 1 гелікоптера, 1 літака тощо.

Таким чином число уражених літаків росіян сягнуло двохсот.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 26 900 (+250),

танків ‒ 1 205 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 2 900 (+27),

артилерійських систем – 542 (+8),

РСЗВ – 193 (+2),

засобів ППО – 88 (+1),

літаків – 200 (+1),

гелікоптерів – 162 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7),

крилатих ракет – 95 (1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 042 (+23),

кораблів/катерів – 13,

спеціальної техніки – 41.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 12 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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