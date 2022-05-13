За добу деокуповано ще шість населених пунктів на Харківщині

За минулу добу українські війська звільнили шість населених пунктів на Харківщині.

Про це у вечірньому зверненні 13 травня повідомив президент Володимир Зеленський.

“Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, звʼязок, транспорт, соціальні послуги. Це важливо”, – сказав Зеленський.

“Звичайно, ми пам’ятаємо про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі міста й містечка Донбасу… Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу”, – додав президент.

Він зазначив, що українська влада не припиняє намагань врятувати з Маріуполя та “Азовсталі” всіх наших людей.

“Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених, медиків. Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками”, – сказав глава держави.

Читайте також:

Воїни 92 омбр показали зачистку звільненого села на Харківщині. ВІДЕО