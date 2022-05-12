Воїни 92 омбр показали зачистку звільненого села на Харківщині. ВІДЕО

Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали процес зачистки звільненого від російських окупантів населеного пункту на Харківщині.
Про це вранці в четвер, 12 травня, інформує служба зв’язків з громадськістю 92 омбр.
“Клаптик за клаптиком, село за селом разом з побратимами повертаємо своє – те, чому нема ціни в усьому світі – Батьківщину!” – йдеться в повідомленні.
На відео можна побачити, як у селі ще горить техніка, а військові їдуть на броні та прострілюють узбіччя.
Як відомо, 92-га механізована бригада ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Чугуївському районі, виконує бойові завдання з оборони Харківської області.
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