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Воїни 92 омбр показали зачистку звільненого села на Харківщині. ВІДЕО

12/05/2022 12:20

Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали процес зачистки звільненого від російських окупантів населеного пункту на Харківщині.

Про це вранці в четвер, 12 травня, інформує служба зв’язків з громадськістю 92 омбр.

“Клаптик за клаптиком, село за селом разом з побратимами повертаємо своє – те, чому нема ціни в усьому світі – Батьківщину!” – йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як у селі ще горить техніка, а військові їдуть на броні та прострілюють узбіччя.

Як відомо, 92-га механізована бригада ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Чугуївському районі, виконує бойові завдання з оборони Харківської області.

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