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Що буде з війною після 9 травня? Резніков дав розгорнуті пояснення

13/05/2022 15:53

Україна входить у нову – довготривалу – фазу війни, й нашу державу чекають складні тижні, але скільки їх буде – поки невідомо.

Про це у своєму зверненні в п’ятницю, 13 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

“Багато наших співгромадян свідомо чи підсвідомо сприймали 9 травня як певний рубікон. Адже кремль неодноразово демонстрував жагу до схибленого символізму. Інформаційний простір був насичений очікуваннями, що до цього дня чи безпосередньо в цей день станеться щось «особливе». Таке, що визначить хід війни чи дасть підказку щодо часу її завершення. Цей день минув. Багато людей зараз дещо розгублені і запитують – а що далі? Чого чекати? Як планувати своє життя?”, – розпочав своє звернення міністр. 

Резніков нагадав, що після відкритого повномасштабного нападу РФ 24 лютого, у Москві планували, і багато хто на Заході був такої ж думки, що Україна капітулює за кілька днів. В кремлі розраховували за кілька тижнів встановити на нашій землі новий – «російський» – лад.

“Наші захисники і захисниці, весь український народ, дали відсіч окупантам і зірвали ці плани. Розпочався умовний період «до 9 травня», коли російські війська, що понесли величезні втрати, отримали поразку під Києвом і не змогли досягти жодної стратегічної цілі, змінили тактику”. 

Росіяни втекли з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини і визначили собі нові цілі – захоплення півдня та сходу України. Але цього знову не сталося.  

“Захисники Маріуполя – морська піхота, гвардійці, зокрема, з полку «Азов», Маріупольський батальйон ТрО, прикордонники, поліцейські, розвідники, бійці Служби безпеки – виграли для нас час і зберегли багато життів”, – наголошує міністр. 

Сили оборони в зоні проведення ООС, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях стримали навалу ворога. Ізюм, Попасна, Рубіжне, Авдіївка, Мар’їнка і не тільки – ”це справжні міста Героїв і місця бойової слави українців. Рух Опору у Мелітополі, Херсоні та інших населених пунктах – це важливий внесок у спільну перемогу”.

Таким чином, наголошує міністр, до 9 травня Росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. 

“Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав”, – наголошує Резінков. 

Він підкреслив, що наразі відбувається стратегічний злам на користь України. Цей процес триватиме певний час. 

“У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку росії неминучою.На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора”, – каже Резніков. 

“Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на «Азовсталі», в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі”, – резюмував міністр.

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