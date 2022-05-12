Українці отримали премію Атлантичної ради США

Лауреатом премії Атлантичної ради “За видатне лідерство” став народ України.
Про це в четвер, 12 травня, повідомила пресслужба офісу президента України.
Премію українцям присуджено за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню. Це вперше, коли Atlantic Council відзначає весь народ або націю.
Відзнаку, присвоєну українському народові, передали послу України в США Оксані Маркаровій.
президент Володимир Зеленський подякував Atlantic Council за нагороду “За видатне лідерство” українського народу, розповів про сміливих українців і закликав мешканців інших країн відвідувати Україну.
Вручення нагороди Atlantic Council за видатні досягнення у сфері лідерства – це щорічний захід, що проводиться у Вашингтоні й транслюється в прямому ефірі.
Цього року у церемонії взяли участь близько 500 осіб із понад 30 країн.
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