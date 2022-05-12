Україна закликає Радбез і генсека ООН забезпечити евакуацію поранених із “Азовсталі”

Сергій Кислиця в РБ ООН

Україна закликає Раду безпеки ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша забезпечити евакуацію поранених із заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

Про це у четвер, 12 травня, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

“Багато на “Азовсталі” були тяжко поранені і не мають доступу до медичного лікування, якого терміново потребують. Тому ми вважаємо, що евакуаційна операція має бути продовжена. Ми закликаємо Раду безпеки та генерального секретаря докласти подальших зусиль, щоб забезпечити евакуацію хворих та поранених з території “Азовсталі” відповідно до міжнародного гуманітарного права”, – сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, його цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Він наголосив, що ці люди мають бути доставлені у безпечні місця, де їхнє право на життя буде гарантовано.

Кислиця додав, що Україна також стурбована тим, що репресивну російську практику використання фільтраційних таборів для українців, які тікають з небезпечних територій, було посилено.

“Нелюдські умови та жорстоке поводження. Слово “фільтраційний” може розглядатися лише як евфемізм для “концентраційного”, – зазначив він.

Постпред заявив, що Україна вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити з фільтраційного табору маму 4-річної Аліси, з якою її розлучили під час евакуації з окупованих територій.

“Ми закликаємо ЮНІСЕФ використати всі можливі засоби, щоб захистити права цієї дитини та інших дітей, які були розлучені зі своїми батьками росіянами”, – сказав Кислиця.

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