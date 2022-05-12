“Старий маразматик Путін”: окупанти розповідають про враження від параду в Москві

Українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, у якій він ділиться враженнями від військового параду та називає президента РФ Володимира Путіна “старим маразматиком”.

Про це в четвер, 12 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Перехоплення розмов окупанта зі своєю подругою продемонструвало, як саме ставляться росіяни до нещодавнього параду. Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: “Через “ковід” парад скасували, а через війну – ні. “Логічно”.

Його подруга ж дає власний “аналіз” промови російського диктатора: “Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014-му. Він адекватний взагалі, ні? Його промова – це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?”.

На це вона отримує пряму відповідь окупанта: “Ну що ти хочеш. Старий маразматик”.

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