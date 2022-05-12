ДБР оголосило підозру в держзраді судді на Харківщині

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді голові одного з районного судів Харківської області.

Про це у четвер, 12 травня, повідомили в пресслужбі ДБР.

“Оперативники ДБР встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом. Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду “однодумців”. Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване “судочинство” окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі оголосили підозрюваній підозру про державну зраду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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