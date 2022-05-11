Росіяни заблокували українське газопостачання на Донеччину та Луганщину

Російську окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону “Шебелінка – Новопсков”, внаслідок чого мешканці Луганщини та Донеччини залишилися без українського газопостачання.

Про це повідомив очільник Очільник газотранспортної системи України Сергій Макогон у середу, 11 травня.

Він нагадав, що зранку “Газпром” на території РФ припинив транспортування до точки “Сохранівка”.

Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ “Шебелінка – Новопсков”, яким відбувалось транспортування газу до газогонів Луганської та Донецької областей.

“Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей”, – повідомив він. “Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій”.

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