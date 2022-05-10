Україна припиняє транзит газу до Європи через захоплену Росією ГВС “Сохранівка”

Оператор ГТС України (ОГТСУ) припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами газовимірювальну станцію “Сохранівка” у Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.
Водночас для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання “Сохранівка” на фізичну точку з’єднання “Суджа”, яка знаходиться на контрольованій Україною території.
ОГТСУ повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС “Сохранівка” та прикордонну компресорну станцію (КС) “Новопсков”, що знаходяться на окупованій території. КС “Новопсков” є першою з компресорних станцій української ГТС у Луганській області, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн куб. м на добу) з РФ до Європи.
“У результаті воєнної агресії російської федерації проти України низка об’єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС “Новопсков” та іншими активами, розташованими на цих територіях”, – йдеться в повідомленні.
Більш того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.
Вказані дії згідно чинного транзитного контракту є обставинами непереборної сили (форс-мажор), що унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС “Сохранівка”, а також прикордонній компресорній станції “Новопсков”, які наразі не контролюються ОГТСУ.
“Компанія неодноразово повідомляла ПАТ “Газпром” про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих Росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані”, – додали в пресслужбі.
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