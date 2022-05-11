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Обстріл селища в Запорізькому районі: сильні руйнування, є жертви

11/05/2022 23:45

Одна людина загинула, ще кілька отримали поранення внаслідок обстрілів РФ по селищу Комишуваха Запорізького району Запорізькій області.

Про це ввечері повідомив голова  обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Півтора десятка ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені”, – розповів він.

Голова ОВА поширив фото з наслідками обстрілів.

Наслідки ракетного удару по Комишувасі_2 Наслідки ракетного удару по Комишувасі_1 Наслідки ракетного удару по Комишувасі
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Як відомо, зранку 11 травня протиповітряна оборона ЗСУ збила російську ракету в небі над Запоріжжям. Її уламки сильно пошкодили інфраструктурний об’єкт на околицях міста.

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