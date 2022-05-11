Хакери Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube

Хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди. Хакери зазначили, що майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії RuTube зникли назавжди.
Про це Anonymous повідомляють у соціальних мережах у середу, 11 травня.
“Anonymous зламали російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, що означає, що RuTube, ймовірно, зник назавжди”, – йдеться у повідомленні.
Водночас у Росії заявляють, що вони працюють над відновленням відеохостингу РФ.
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