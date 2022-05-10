У Львові попрощалися із загиблими на Луганщині воїнами 24 омбр Моїсеєнком і Турпетком

У Львові провели в останню путь двох воїнів 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила – старшого сержанта Олександра Моїсеєнка та сержанта Сергія Турпетка, які захищали Україну на Луганщині.

Церемонія прощання відбулася у вівторок, 10 травня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Попрощатися з полеглими героями прийшли близькі, друзі, побратими, мер Львова Андрій Садовий, інші небайдужі українці.

31-річний Олександр Моїсеєнко “Богомол”, який служив у розвідроті “королівської” бригади був відомий далеко за межами військової частини. у 2013-2014 роках він брав активну участь в Революції Гідності. Після Майдану пішов воювати на Донбас – добровольцем, спочатку в батальйоні парамедиків “Госпітальєри”. Із 2016 року приєднався до строю 24 омбр. Спочатку був бойовим медиком, пізніше став займатися аеророзвідкою. Вболівав за втілення стандартів НАТО у системі прийняття рішень в ЗСУ, активно застосовував їх на практиці у своєму підрозділі.

Його дружина Віра Моїсеїнко (Прохира), в минулому відома волонтерка, нині також служить у 24-й бригаді.

Олександр загинув при виконанні бойового завдання в районі Попасної 7 травня.

Залишились дружина, батьки та дві сестри.

Поруч прощалися з іще одним героєм зі схожим шляхом. Сергій Турпетко народився на Луганщині, жив у Криму, у 2014 році пішов в АТО добровольцем, переїхав до Львова. А в перший день війни, коли російські війська розпочали повномасштабний наступ на українську землю, без вагань став на захист Батьківщини. Загинув у запеклих боях у Золотому.

фото: Ірина Семеняка

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