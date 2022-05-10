Home / Війна / У Львові попрощалися із загиблими на Луганщині воїнами 24 омбр Моїсеєнком і Турпетком

У Львові попрощалися із загиблими на Луганщині воїнами 24 омбр Моїсеєнком і Турпетком

10/05/2022 22:22

У Львові провели в останню путь двох воїнів 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила – старшого сержанта Олександра Моїсеєнка та сержанта Сергія Турпетка, які захищали Україну на Луганщині.

Церемонія прощання відбулася у вівторок, 10 травня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Попрощатися з полеглими героями прийшли близькі, друзі, побратими, мер Львова Андрій Садовий, інші небайдужі українці.

31-річний Олександр Моїсеєнко “Богомол”, який служив у розвідроті “королівської” бригади був відомий далеко за межами військової частини. у 2013-2014 роках він брав активну участь в Революції Гідності. Після Майдану пішов воювати на Донбас – добровольцем, спочатку в батальйоні парамедиків “Госпітальєри”. Із 2016 року приєднався до строю 24 омбр. Спочатку був бойовим медиком, пізніше став займатися аеророзвідкою. Вболівав за втілення стандартів НАТО у системі прийняття рішень в ЗСУ, активно застосовував їх на практиці у своєму підрозділі.

Його дружина Віра Моїсеїнко (Прохира), в минулому відома волонтерка, нині також служить у 24-й бригаді.

Олександр загинув при виконанні бойового завдання в районі Попасної 7 травня.

Залишились дружина, батьки та дві сестри.

Поруч прощалися з іще одним героєм зі схожим шляхом. Сергій Турпетко народився на Луганщині, жив у Криму, у 2014 році пішов в АТО добровольцем, переїхав до Львова. А в перший день війни, коли російські війська розпочали повномасштабний наступ на українську землю, без вагань став на захист Батьківщини. Загинув у запеклих боях у Золотому.

фото: Ірина Семеняка

Читайте також:
У Маріуполі в бою загинув поет і воїн Сергій Скальд

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Помер перший президент України Леонід Кравчук. БІОГРАФІЯ

У віці 88 років помер перший президент України Леонід Кравчук. Факт його смерті підтвердив колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. “Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse