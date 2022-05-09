У Маріуполі в бою загинув поет і воїн Сергій Скальд

У Маріуполі в бою з російськими окупантами загинув поет і військовий з Чернівців Сергій Скальд, який перебував на “Азовсталі”.

Про це в понеділок, 9 травня, інформує Суспільне з посиланням на радника голови Чернівецької облради Олександра Білоуса.

“У бою проти російської армії у Маріуполі загинув військовий та поет із Чернівців Сергій Скальд. Він був оборонцем заводу «Азовсталь»”, – йдеться в повідомленні.

“Ти вже не з нами… Наш Герой. Шукач правди. Наш захисник”, – написала 22 квітня у фейсбуці матір полеглого Лариса Баламутовська.

Сергієві Скальду було 43 роки. Після Революції Гідності він вирушив добровольцем у зону АТО. Був учасником боїв у Авдіївці на Донеччині та розвідницьких операцій Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”. Був бійцем полку “Азов”.

Сергій Скальд – автор збірки “Навиліт. Рими калібру 5,45” та “Інший” (2021), співавтор збірки націоналістичної поезії “Голос крові”.

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У Маріуполі в бою з російськими окупантами загинув поет і військовий з Чернівців Сергій Скальд, який перебував на “Азовсталі”.