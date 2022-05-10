У Білорусі оголосили другий етап “раптової” перевірки боєготовності військ

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Білоруське військове керівництво розпочало другий етап “раптової” перевірки боєготовності військ.

Про це у вівторок, 10 травня, інформує білоруська держінформагенція “БелТА” з посилання на коментар міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна.

“Все це сплановано як адекватна реакція на навчання, які з 1 травня відбуваються на території країн НАТО під назвою “Захисник Європи”.

Ми бачимо кожен їхній рух, бачимо, які батальйонні тактичні групи задіяні, на яких полігонах, які питання вони збираються відпрацьовувати. Розуміючи певні загрози, які можуть походити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська”, – сказав урядовець.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко пояснив, що цю “раптову” перевірку здійснюють задля того, щоб підготувати війська до “несподіваного” висування в разі початку війни.

На думку диктатора, білоруська армія працює “непогано” і реформа мобільності військових підрозділів, яку розпочали 10 років тому, дала плоди.

За заявами військових Білорусі, поблизу кордонів їхньої країни, насамперед у Польщі, країни НАТО розмістили угруповання чисельністю близько 40 тисяч солдатів, які нібито загрожують безпеці й незалежності Білорусі.

Режим самопроголошеного президента Лукашенка в січні-лютому 2022 році, коли західні уряди вказували на загрозу від маневрів десятків тисяч російських солдат на території Білорусі, обурювався, мовляв, це суверенне право незалежної країни здійснювати маневри своїх військ на своїй території.

Однак, Польща й сусіди Білорусі, за логікою режиму Лукашенка, такого суверенітету розміщувати війська не мають.

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