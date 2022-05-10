Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

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Кремлівський режим прагне знищити українську націю, тому такі дії мають бути визнані геноцидом, а Росія є державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

Про це йдеться в резолюції Сейму Литви, ухваленій вранці в вівторок, 10 травня, інформує Delfi.

Сейм одноголосно проголосував за документ – 128 голосів.

Зазначається, що в резолюції констатують: російські Збройні сили та найманці вчинили масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.

Згідно з документом, в цих діях “вбачається мета повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом убивства її членів цілими сім’ями, у тому числі дітей, викрадення їх, тортур, зґвалтувань, у тому числі й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих”.

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