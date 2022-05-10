Home / Війна / Кулеба заявив, що Україна змінює цілі у війні

Кулеба заявив, що Україна змінює цілі у війні

10/05/2022 11:52

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна після перемоги в битві за Донбас хоче звільнити усі свої території, окуповані Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Financial Times, опублікованому у вівторок, 10 травня.

“Картина перемоги – це концепція, що розвивається. У перші місяці війни перемога для нас мала вигляд відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за завдані збитки.

Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій”, – заявив глава МЗС.

Кулеба сказав, що лише поразка Росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.

Якщо Київ отримає “ще більше військової підтримки, ми зможемо відкинути їх із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот і розблокувати прохід” до моря.

Але він також визнав, що кровопролиття може бути занадто великим, і Україні, можливо, доведеться вести переговори про мирне врегулювання. Тоді Київ хотів би “підійти до неминучого моменту з найсильнішими картами”.

Кулеба сподівається, що західні партнери продовжать підтримку України й нададуть сучасну зброю для боротьби проти загарбників.

Глава МЗС упевнений, що союзники України підтримають Україну до кінця, включно з витісненням Росії з Донбасу та Криму, оскільки саме агресія Москви дала Заходу нове відчуття мети.

За словами Кулеби, коли три місяці тому “демократія була в занепаді”, а “авторитарні режими йшли в наступ”, опір України “повернув США та ЄС єдність”.

“Вони вже відчувають, що наша перемога буде і їхньою перемогою, і тому я вірю, що вони підтримають нас”, – сказав Кулеба.

Читайте також:
Кремлівські пропагандисти отримали вказівки перейти до нової інформаційної політики, – ГУР

Унікальних переглядів: 156
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Під виглядом “пошуку диверсантів” росіяни грабують мешканців Мелітополя, – ОВА

Російські військові селяться у квартирах мешканців Мелітополя Запорізької області, які виїхали з міста, відбирають в них автомобілі і перешкоджають тим, хто хоче виїхати з міста. Про це повідомила пресслужба Запорізької...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse