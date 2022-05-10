Кулеба заявив, що Україна змінює цілі у війні

Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна після перемоги в битві за Донбас хоче звільнити усі свої території, окуповані Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Financial Times, опублікованому у вівторок, 10 травня.

“Картина перемоги – це концепція, що розвивається. У перші місяці війни перемога для нас мала вигляд відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і розплата за завдані збитки.

Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде звільненням решти наших територій”, – заявив глава МЗС.

Кулеба сказав, що лише поразка Росії дозволить Україні знову відкрити свої чорноморські порти та відновити експортну економіку.

Якщо Київ отримає “ще більше військової підтримки, ми зможемо відкинути їх із Херсонської області, розгромити Чорноморський флот і розблокувати прохід” до моря.

Але він також визнав, що кровопролиття може бути занадто великим, і Україні, можливо, доведеться вести переговори про мирне врегулювання. Тоді Київ хотів би “підійти до неминучого моменту з найсильнішими картами”.

Кулеба сподівається, що західні партнери продовжать підтримку України й нададуть сучасну зброю для боротьби проти загарбників.

Глава МЗС упевнений, що союзники України підтримають Україну до кінця, включно з витісненням Росії з Донбасу та Криму, оскільки саме агресія Москви дала Заходу нове відчуття мети.

За словами Кулеби, коли три місяці тому “демократія була в занепаді”, а “авторитарні режими йшли в наступ”, опір України “повернув США та ЄС єдність”.

“Вони вже відчувають, що наша перемога буде і їхньою перемогою, і тому я вірю, що вони підтримають нас”, – сказав Кулеба.

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