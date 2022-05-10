Росія горить: лісові пожежі охопили 77 із 83 регіонів. ВІДЕО

Лісові пожежі зафіксовано в 77 з 83 російських регіонів, особливий протипожежний режим запровадили в 49 суб’єктах Федерації.
Про це у вівторок, 10 травня, повідомляє пресслужба “Авіалісохорони”.
Зазначається, що 9 травня в РФ ліквідовано 184 лісові пожежі, пройдена вогнем площа становить 8 721 га.
Триває 101 лісова пожежа на площі 12 713 га. Найбільша площа пожеж у східній частині країни – особливо в Амурській, Курганській, Іркутській областях, а також у Красноярському краї.
За інформацією ЗМІ, у Кемеровській області повідомляється про 129 техногенних пожеж за останню добу. При цьому відомо про 36 загорянь сухої трави, можливо у зв’язку з її підпалами.
Лісова пожежа розпочалася також у Південно-Уральському державному природному заповіднику в Башкортостані.
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