Експрацівнику “Азовсталі” оголосили підозру в держзраді, бо здав росіянам схему підземель комбінату

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Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді начальнику зміни металургійного комбінату “Азовсталь” Олександру Чупріну, який “здав” окупантам схему підземних тунелів.

Про це у вівторок, 10 травня, повідомила пресслужба СБУ.

“Місцевий мешканець мав проросійські погляди і чекав загарбників. Він і надавав рашистам інформацію про підземні сховища, які полк “Азов” використовує у якості укріплень та місць дислокації при обороні Маріуполя”, – йдеться в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, колишній начальник зміни з обладнання у конверторному та товстолистовому цехах заводу “Азовсталь” у Маріуполі Олександр Чупрін здав окупантам локації, де на заводі можуть ховатися українські військові та цивільні.

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