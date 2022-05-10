Експрацівнику “Азовсталі” оголосили підозру в держзраді, бо здав росіянам схему підземель комбінату

Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді начальнику зміни металургійного комбінату “Азовсталь” Олександру Чупріну, який “здав” окупантам схему підземних тунелів.
Про це у вівторок, 10 травня, повідомила пресслужба СБУ.
“Місцевий мешканець мав проросійські погляди і чекав загарбників. Він і надавав рашистам інформацію про підземні сховища, які полк “Азов” використовує у якості укріплень та місць дислокації при обороні Маріуполя”, – йдеться в повідомленні.
Як писала “Новинарня“, колишній начальник зміни з обладнання у конверторному та товстолистовому цехах заводу “Азовсталь” у Маріуполі Олександр Чупрін здав окупантам локації, де на заводі можуть ховатися українські військові та цивільні.
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