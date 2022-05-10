Міста-герої та країни-друзі: збірна України зіграє наступні матчі в особливій формі. ФОТО

Українська асоціація футболу підтримала ініціативу президента Володимира Зеленського та допоможе зібрати гроші через платформу U24 для відбудови України.
Про це у вівторок, 10 травня, повідомив президент організації Андрій Павелко у фейсбуці.
Для збірної України розробили особливу форму з оригінальними елементами.
Перший – унікальне зображення карти України з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів.
Другий елемент – номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів, що найбільше постраждали від російської агресії.
“Головна команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022 в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості! Головними складовими нового дизайну форми є напис – “United for Ukraine” та шеврон з графікою платформи U24.
Після матчів частина футболок по одній буде передана кожному з населених пунктів, які згадані на формі, для місцевих музеїв. Інша частина лімітованої партії футболок буде виставлена на аукціон, а зібрані кошти передамо платформі United24″, – написав Андрій Павелко.
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