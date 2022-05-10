Міста-герої та країни-друзі: збірна України зіграє наступні матчі в особливій формі. ФОТО

Фото: пресслужба УАФ

Українська асоціація футболу підтримала ініціативу президента Володимира Зеленського та допоможе зібрати гроші через платформу U24 для відбудови України.

Про це у вівторок, 10 травня, повідомив президент організації Андрій Павелко у фейсбуці.

Для збірної України розробили особливу форму з оригінальними елементами.

Перший – унікальне зображення карти України з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів.

Другий елемент – номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів, що найбільше постраждали від російської агресії.

“Головна команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022 в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості! Головними складовими нового дизайну форми є напис – “United for Ukraine” та шеврон з графікою платформи U24.

< ► > Фото: пресслужба УАФ

Після матчів частина футболок по одній буде передана кожному з населених пунктів, які згадані на формі, для місцевих музеїв. Інша частина лімітованої партії футболок буде виставлена на аукціон, а зібрані кошти передамо платформі United24″, – написав Андрій Павелко.

Читайте також:

УЄФА запровадила масштабні санкції проти футболу РФ