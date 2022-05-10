ДПСУ посилює режимні обмеження на Чернігівщині

На Чернігівщині запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.
Про це у вівторок, 10 травня, повідомила Державна прикордонна служба України.
Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:
На всій ділянці контрольованих прикордонних районів Чернігівської області заборонено:
Детальніше з переліком обмежень можна ознайомитись тут.
Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі “Українській правді” пояснив, що додаткові режимні обмеження посилено через агресію Російської Федерації, що триває, періодичні обстріли ворога та з метою недопущення провокацій.
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