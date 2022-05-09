Глава Єврокомісїі їде “дотискати” Орбана щодо нафтового ембарго

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Будапешта для зустрічі з прем’єром ВікторомОрбаном. Ймовірно, щоб переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.
Про це ввечері в понеділок, 9 травня, повідомила “Європейська правда” з посиланням на її речника Еріка Мамера.
“Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні по обіді прямує до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів”, – написав Мамер.
President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.
They will discuss issues related to European security of energy supply.
— Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022
Угорщина, яка сильно залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.
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