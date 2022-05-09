США передадуть Україні ракети APKWS із лазерним наведенням

Пускова установка Fletcher для ракет APKWS. Фото: Arnold Defense

Міноборони Сполучених Штатів закупить для Збройних сил України реактивні боєприпаси з лазерним наведенням.

Про це повідомило видання Washington Post.

Зброя та обладнання, які будуть закуплені в американських оборонних компаній, належать до окремої категорії військової допомоги Україні.

Ці комерційні доповнюють поставки зброї, які Пентагон надавав зі своїх наявних запасів.

Закупівлі включають 70-мм ракети з лазерним наведенням на суму 22,6 мільйона доларів США.

Ці ракети відомі як Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS). Їх можна запускати з повітряних і з наземних мобільних пускових установок, зазначає “Мілітарний”.

Ракета APKWS має напівактивну лазерну систему наведення і входить до комплекту озброєння гелікоптерів та літаків і є модифікованим 70-мм некерованим реактивним снарядом Hydra 70.

Ракета діаметром 2,75 дюйма (70 міліметрів) заповнює нішу між некерованими ракетами та протитанковими боєприпасами, що забезпечує точність нейтралізації невеликих цілей на полі бою.

Для ракети є два варіанти запуску – як і некерована Hydra коли снаряд обертається і у варіанті прямого пуску. У першому дальність складає 1,5-5 км (0,93-3 милі) у другому – 2-12 км (1,2-7,4 милі).

Ракети APKWS повністю сумісні з усіма пусковими пристроями для НАР Hydra 70 та можуть використовуватися всіма літаками та гелікоптерами, які здатні нести некеровані ракети.

“Зараз невідомо, за допомогою яких пускових установок Сили оборони України здійснюватимуть пуски цих боєприпасів з лазерним наведенням. Логічно припустити, що це все-таки будуть мобільні установки на автомобільному шасі, або на модифікованій для цих завдань бронетехніці”, – йдеться в повідомленні.

Також до пакету допомоги від Сполучених Штатів входять кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів та радіолокаційних систем.

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