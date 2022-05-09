Home / Світ / Америка / США передадуть Україні ракети APKWS із лазерним наведенням

США передадуть Україні ракети APKWS із лазерним наведенням

09/05/2022 17:52

Міноборони Сполучених Штатів закупить для Збройних сил України реактивні боєприпаси з лазерним наведенням.

Про це повідомило видання Washington Post.

Зброя та обладнання, які будуть закуплені в американських оборонних компаній, належать до окремої категорії військової допомоги Україні.

Ці комерційні доповнюють поставки зброї, які Пентагон надавав зі своїх наявних запасів.

Закупівлі включають 70-мм ракети з лазерним наведенням на суму 22,6 мільйона доларів США.

Ці ракети відомі як Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS). Їх можна запускати з повітряних і з наземних мобільних пускових установок, зазначає “Мілітарний”.

Ракета APKWS має напівактивну лазерну систему наведення і входить до комплекту озброєння гелікоптерів та літаків і є модифікованим 70-мм некерованим реактивним снарядом Hydra 70.

Ракета діаметром 2,75 дюйма (70 міліметрів) заповнює нішу між некерованими ракетами та протитанковими боєприпасами, що забезпечує точність нейтралізації невеликих цілей на полі бою.

Для ракети є два варіанти запуску – як і некерована Hydra коли снаряд обертається і у варіанті прямого пуску. У першому дальність складає 1,5-5 км (0,93-3 милі) у другому – 2-12 км (1,2-7,4 милі).

Ракети APKWS повністю сумісні з усіма пусковими пристроями для НАР Hydra 70 та можуть використовуватися всіма літаками та гелікоптерами, які здатні нести некеровані ракети.

“Зараз невідомо, за допомогою яких пускових установок Сили оборони України здійснюватимуть пуски цих боєприпасів з лазерним наведенням. Логічно припустити, що це все-таки будуть мобільні установки на автомобільному шасі, або на модифікованій для цих завдань бронетехніці”, – йдеться в повідомленні.

Також до пакету допомоги від Сполучених Штатів входять кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів та радіолокаційних систем.

Читайте також:
Британія готова сприяти партнерам у передачі Україні літаків радянських моделей, – міністр оборони

Унікальних переглядів: 201
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Голова Євроради Шарль Мішель у День Європи приїхав в Одесу й наголосив на важливості розблокування портів

Глава Європейської ради Шарль Мішель приїхав в Одесу, щоб відзначити там День Європи. Про це він повідомив у твітері. При цьому Мішель процитував російського поета Олександра Пушкіна, “який казав,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse