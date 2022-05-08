Зустріч G7 заради України із Трюдо в Києві: світові лідери пообіцяли більше підтримки

Лідери країн Великої сімки провели онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії, а також збільшувати постачання сучасного й важкого озброєння в Україну, яка відбиває агресію РФ.

Про це йдеться в заяві лідерів G7, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Онлайн-зустріч відбулася 8 травня – навмисно за день до щорічного святкування Росією Дня перемоги, коли, здогадно, президент Путін може оголосити про нові рішення у війні проти України.

При цьому президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо брали участь у відеоконференції, сидячи поруч в одному приміщенні в ОП у Києві (лідер Канади перебуває з візитом в Україні).

Володимир Зеленський згодом розповів:

“У день пам’яті та примирення звернувся до країн Великої сімки. Подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нам зараз, щоб все ж таки перемогти у захисті свободи.

Перше – це зброя.

Як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Друге – це санкції.

Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Потрібно його реалізувати.

Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни.

Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті”.

У заяві Великої сімки (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) за підсумками наради сказано:

“Сьогодні, 8 травня ми, лідери Групи семи (G7) спільно з Україною і рештою міжнародної спільноти відзначаємо завершення Другої світової війни в Європі і звільнення від фашизму й терору націонал-соціалізму, котрі принесли незмірні руйнування, невисловлювані жахіття і людські страждання. Ми вшановуємо пам’ять мільйони полеглих жертв і виражаємо наше визнання, особливо тим, хто здійснив вирішальний внесок у поразку нацистського режиму, як серед західних Союзників, так і Радянського Союзу.

77 років по тому президент Путін і його режим вирішили розпочати вторгнення в Україну й розв’язали агресивну, неспровоковану війну проти незалежної країни. Його вчинки несуть ганьбу Росії й тим історичним жертвам, яких зазнав її народ. Цим вторгненням і своїми діями проти України з 2014 року Росія порушила міжнародний порядок, заснований на правилах, насамперед Хартію ООН, котрий було створено після Другої світової війни, аби врятувати прийдешні покоління від жаху війни.

Ми зберігаємо єдність в нашому переконанні, що президент Путін не повинен перемогти в цій війні проти України. Це наш обов’язок перед пам’яттю усіх, хто боровся за свободу в ході Другої світової війни – продовжувати боротьбу сьогодні за народ України, людей у Європі й цілого світу”.

Лідери G7 запевнили Україну, що будуть неухильно підтримувати владу й український народ у боротьбі проти російських окупантів. Партнери України обіцяють збільшувати обсяг і тип озброєння для оборони своєї території від загарбників.

Окремо в заяві зазначили підтримку в кібербезпеці, а також досягненні енергетичної та економічної безпеки України.

Лідери країн Групи семи пообіцяли масштабний пакет фінансової допомоги в найближчі тижні, а також обіцяють допомогти у відбудові України після війни через “Фонд солідарності з Україною”, заснований у рамках нещодавніх консультацій з партнерами на конференції у Варшаві.

Уперше на такому рівні всі лідери заявили, що президентів Росії Путіна й Білорусі – Лукашенка потрібно притягнути до юридичної відповідальності за злочини й агресію, відповідно до міжнародного права.

Усі лідери Великої сімки пообіцяли запровадити нафтове ембарго на російську нафту, поступово відмовляючись від поставок нафти з РФ якомога швидше.

Крім того, найближчим часом партнери України планують запровадити додаткові санкції проти російських ключових банків, пропагандистів та членів російської еліти, наближеної до Кремля.

Відповідно до заяви, Росія повинна опинитися в цілковитій економічній ізоляції від світу, аби не мати шляхів фінансування своєї злочинної війни та масового вбивства беззбройного цивільного населення.

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