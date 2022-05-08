Від Бєлгорода до Владивостока: в Росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців

Журналісти-розслідувачі виявили в Росії 66 таборів для примусово депортованих українців.
Про це повідомляє британське видання iNews.
Табори розташовані у колишніх радянських санаторіях та інших подібних об’єктах у Сибіру, на Кавказі, за Полярним кругом і на Далекому Сході.
Журналісти видання з’ясували, що так звані пункти тимчасового розміщення (ПВР) включають десятки санаторіїв і колишніх дитячих таборів, як мінімум один центр “патріотичного виховання” і навіть колишнє звалище хімічної зброї.
Табори для депортованих українців простягаються через безкраї російські степи й 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі.
Точно журналісти дізналися про існування таборів у таких регіонах:
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