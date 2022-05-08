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Від Бєлгорода до Владивостока: в Росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців

08/05/2022 21:28

Журналісти-розслідувачі виявили в Росії 66 таборів для примусово депортованих українців.

Про це повідомляє британське видання iNews.

Табори розташовані у колишніх радянських санаторіях та інших подібних об’єктах у Сибіру, на Кавказі, за Полярним кругом і на Далекому Сході.

Журналісти видання з’ясували, що так звані пункти тимчасового розміщення (ПВР) включають десятки санаторіїв і колишніх дитячих таборів, як мінімум один центр “патріотичного виховання” і навіть колишнє звалище хімічної зброї.

Табори для депортованих українців простягаються через безкраї російські степи й 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі.

Точно журналісти дізналися про існування таборів у таких регіонах:

  • півострів Камчатка – 10 осіб в гуртожитку Камчатського індустріального технікуму в Єлізово;
  • місто Находка, Приморський край, – 300 осіб, включаючи 86 дітей. Це був третій поїзд з українцями, який прибув за кілька днів. Місцеві ЗМІ писали, що в чотирьох сусідніх містах відкриваються 14 таборів, що вміщають до 1350 осіб;
  • Сахалін – 20 осіб;
  • біля міста Ульяновськ – патріотичний освітній центр “Авангард” (кількість українців невідома);
  • селище Леонідівка біля Пензи (де розташоване колишнє звалище хімічної зброї) – 600 осіб;
  • Мурманська область – 20 таборів для українців, зокрема готель “Північне сяйво” в місті Нікель і санаторій “Лапландія” в Мурмашах (кількість депортованих невідома);
  • Бєлгород (кількість депортованих невідома);
  • Уфа – як мінімум один табір у місцевому університетському гуртожитку (кількість депортованих невідома);
  • Ленінградська область – 530 осіб у таборі-інтернаті “Царицине озеро”.

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